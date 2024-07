US Open entry list: Alcaraz, Djokovic, Nadal, Gauff and all American stars

The next big event after Wimbledon will be the Paris Olympics, but tennis fans are already focusing their attention on the upcoming US Open, which will crown the highly anticipated North American hard-court swing. All the biggest tennis stars on the planet will be under one roof at Flushing Meadows. The most notable news is the current entry of Rafael Nadal, who is present thanks to the protected ranking.

????? Rafael Nadal has entered the main draw for the 2024 US Open, by using his protected ranking!



? AFP pic.twitter.com/vx5jwtj666 — Olly ??? (@Olly_Tennis_) July 16, 2024

There will obviously be Carlitos Alcaraz, Novak Djokovic, Jannik Sinner, Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Taylor Fritz, Frances Tiafoe, Tommy Paul and Ben Shelton. The women's entry list is even more overwhelming, with Iga Siwatek, Coco Gauff, Aryna Sabalenka, Elena Rybakina, Jessica Pegula, Danielle Collins, Emma Raducanu, Barbora Krejcikova, Jasmine Paolini and all the other stars.

The stars are aligning for the year's final Grand Slam event: The 2024 US Open main-draw entry lists have been revealed.https://t.co/fwcH36VgvU — US Open Tennis (@usopen) July 16, 2024

Back at the office for Rafa! pic.twitter.com/heiLhG9lK6 — US Open Tennis (@usopen) July 16, 2024

Men's Entry List:

Jannik Sinner

Novak Djokovic

Carlos Alcaraz

Alexander Zverev

Daniil Medvedev

Alex de Minaur

Hubert Hurkacz

Andrey Rublev

Casper Ruud

Grigor Dimitrov

Taylor Fritz

Stefanos Tsitsipas

Tommy Paul

Ben Shelton

Ugo Humbert

Lorenzo Musetti

Holger Rune

Felix Auger-Aliassime

Sebastian Baez

Alejandro Tabilo

Karen Khachanov

Sebastian Korda

Nicolas Jarry

Alexander Bublik

Adrian Mannarino

Jack Draper

Tallon Griekspoor

Arthur Fils

Jiri Lehecka

Frances Tiafoe

Gael Monfils

Tomas Martin Etcheverry

Francisco Cerundolo

Zhizhen Zhang

Luciano Darderi

Mariano Navone

Jan-Lennard Struff

Tomas Machac

Matteo Arnaldi

Jordan Thompson

Alejandro Davidovich Fokina

Cameron Norrie

Alexei Popyrin

Giovanni Mpetshi Perricard

Fabian Marozsan

Marcos Giron

Miomir Kecmanovic

Flavio Cobolli

Pedro Martinez

Sebastian Ofner

Nuno Borges

Lorenzo Sonego

Brandon Nakashima

Roberto Carballes Baena

Dusan Lajovic

Alexander Shevchenko

Laslo Djere

Daniel Evans

Jaume Munar

Pavel Kotov

Alex Michelsen

Dominik Koepfer

Corentin Moutet

Max Purcell

Aleksandar Vukic

Arthur Rinderknech

Roman Safiullin

Sumit Nagal

Federico Coria

Emil Ruusuvuori

Daniel Altmaier

Thiago Seyboth Wild

Zizou Bergs

Rinky Hijikata

Roberto Bautista Agut

Luca Nardi

Facundo Diaz Acosta

James Duckworth

Jakub Mensik

Fabio Fognini

Hugo Gaston

Matteo Berrettini

Marton Fucsovics

Borna Coric

Thiago Monteiro

Yoshihito Nishioka

Botic van de Zandschulp

Thanasi Kokkinakis

Juncheng Shang

Taro Daniel

Aleksandar Kovacevic

Arthur Cazaux

Christopher O’Connell

Constant Lestienne

Adam Walton

Camilo Ugo Carabelli

Albert Ramos-Vinolas

David Goffin

Pablo Carreno Busta

Rafael Nadal (Protected ranking)

Denis Shapovalov (Protected ranking)

Reilly Opelka (Protected ranking)

Soonwoo Kwon (Protected ranking)

Dominic Stricker (Protected ranking)

© Mike Stobe / Stringer Getty Images

Women's Entry List:

Iga Swiatek

Coco Gauff

Aryna Sabalenka

Elena Rybakina

Jasmine Paolini

Jessica Pegula

Qinwen Zheng

Maria Sakkari

Danielle Collins

Barbora Krejcikova

Jelena Ostapenko

Daria Kasatkina

Liudmila Samsonova

Madison Keys

Emma Navarro

Ons Jabeur

Anna Kalinskaya

Marketa Vondrousova

Marta Kostyuk

Victoria Azarenka

Donna Vekic

Beatriz Haddad Maia

Leylah Fernandez

Caroline Garcia

Dayana Yastremska

Linda Noskova

Ekaterina Alexandrova

Diana Shnaider

Yulia Putintseva

Elina Svitolina

Mirra Andreeva

Anastasia Pavlyuchenkova

Katie Boulter

Elise Mertens

Karolina Muchova

Xinyu Wang

Sorana Cirstea

Katerina Siniakova

Veronika Kudermetova

Yue Yuan

Anastasia Potapova

Clara Burel

Marie Bouzkova

Karolina Pliskova

Sloane Stephens

Elisabetta Cocciaretto

Anhelina Kalinina

Magda Linette

Viktoriya Tomova

Lin Zhu

Caroline Dolehide

Peyton Stearns

Lulu Sun

Xiyu Wang

Sofia Kenin

Magdalena Frech

Katie Volynets

Diane Perry

Sara Sorribes Tormo

Tatjana Maria

Cristina Bucsa

Arantxa Rus

Clara Tauson

Laura Siegemund

Paula Badosa

Jaqueline Cristian

Mayar Sherif

Ana Bogdan

Moyuka Uchijima

Lucia Bronzetti

Nadia Podoroska

Varvara Gracheva

Yafan Wang

Anna Blinkova

Elina Avanesyan

Caroline Wozniacki

Martina Trevisan

Daria Saville

Anna Karolina Schmiedlova

Greet Minnen

Camilla Osorio

Bernarda Pera

Viktorija Golubic

Harriet Dart

Ashlyn Krueger

Jessica Bouzas Maneiro

Taylor Towsend

Oceane Dodin

Tamara Korpatsch

Lesia Tsurenko

Brenda Fruhvirtova

Erika Andreeva

Maria Lourdes Carle

Emma Raducanu

Jule Niemeier

Sara Errani

Ajla Tomljanovic (Protected ranking)

Shuai Zhang (Protected ranking)

Shelby Rogers (Protected ranking

Lauren Davis (Protected ranking)

Julia Grabher (Protected ranking)

Kateryna Baindl (Protected ranking

Saisai Zheng (Protected ranking)

Qiang Wang (Protected ranking)